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لاوتارو ولوكاكو يقودان هجوم إنتر ميلان أمام تورينو في الدوري الإيطالي

تاريخ النشر: 02 حزيران / يونيو 2023 - 06:28
إنتر يتطلع لتحقيق الفوز قبل أسبوع من نهائي دوري الأبطال (Photo by Isabella BONOTTO / AFP)
إنتر يتطلع لتحقيق الفوز قبل أسبوع من نهائي دوري الأبطال (Photo by Isabella BONOTTO / AFP)

يحل إنتر ميلان ضيفاً على تورينو يوم السبت في لقاء يشهده ملعب تورينو الأولمبي في الجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

تقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق أحمد الحامد.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام تورينو في الدوري الإيطالي 

  • المدرب: سيموني إنزاغي

أسلوب اللعب: 3-5-2

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش
خط الدفاع: فرانشيسكو آتشيربي، ستيفان دي فراي، دانيلو دامبروسيو
خط الوسط: روبن غوسينس، هاكان تشالهانوغلو، كريستيان آسلاني، نيكولو باريلا، راوول بيلانوفا
خط الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز

كلمات دالة:إنتر ميلانتورينوالدوري الإيطالي

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