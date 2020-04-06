لاوتارو يرفض التجديد لإنتر بسبب 6 ملايين يورو

يرفض المهاجم لاوتارو مارتينيز تجديد عقده مع إنتر ميلان، إذ يأمل في الانتقال إلى برشلونة الذي سيمنحه راتباً أعلى.
وحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، رفض مارتينيز عرضاً جديداً من إنتر لتجديد عقده مقابل راتب يبلغ 4 مليون يورو سنوياً، في الوقت الذي يمكنه الحصول على 10 ملايين يورو سنوياً في برشلونة إذ نجح في إتمام انتقاله إلى الفريق الكتالوني نهاية الموسم.
ويبحث برشلونة عن بديل لتعويض مهاجمه المخضرم لويس سواريز، والذي بلغ من العمر 33 عاماً، ويعتبر مارتينيز على رأس المرشحين لهذا الدور.
ويحتوي عقد الدولي الأرجنتيني شرطاً جزائياً مع إنتر بقيمة 111 مليون يورو.
Via SyndiGate.info
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