لاوتارو يريد برشلونة ولكن!

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الصادرة من كتالونيا أن لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان يرغب بالانتقال لبرشلونة بشدة الصيف القادم، لكن هناك بعض المعوقات في الصفقة.

أول التعقيدات يتمثل برغبة البارسا في حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن الشهر الحالي.

الثاني سيكون تمسك إنتر بالحصول على 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد الأرجنتيني، مقابل تقدم برشلونة بعرض قيمته 80 مليون يورو فقط.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يضع تيمو فيرنر هداف لايبتزيغ كخيار بديل في حال فشل صفقة لاوتارو.