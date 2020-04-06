لاوتارو يقرر البقاء في إنتر بسبب ميسي

تحدثت تقارير في إيطاليا عن تغير في موقف لاوتارو مارتينيز من ترك إنتر والانتقال إلى برشلونة رغم الإغراءات المتعددة من قبل النادي الكتالوني.

اهتمام البلاوغرانا بالأرجنتيني الشاب هو الشغل الشاغل لوسائل الإعلام الإسبانية في الأيام الماضية، والتي ذكرت أن هناك اتفاق شخصي بين الطرفين.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن موقف اللاعب نحو عرض برشلونة ليس محسوماً، بل على العكس أنه يفضل البقاء في إيطاليا والاستمرار مع النيراتزوري الموسم القادم.

وأوضحت الصحيفة أن لاوتارو يدرك أن إمكانياته الشخصية ساعدته على التألق سريعاً في أوروبا، ولكن لم يكن الأمر لينجح دون زملائه ومدربه في إنتر، والمساندة الكبيرة التي حظي بها.

وأضاف التقرير أن عامل آخر جعله يفضل ميلانو على برشلونة هو وجود ليونيل ميسي بالنادي الكتالوني، وما سيمثله من ضغط للعب بجواره.

سبب ثالث طرحه التقرير، ويتعلق أيضاً بميسي، وهو أن الأخير يفضل عودة نيمار من باريس سان جيرمان لبرشلونة عن التعاقد مع مواطنه وزميله في منتخب الأرجنتين.

وأشارت التقارير إلى معاناة برشلونة في توفير سيولة مادية من الأساس لتأمين ضم النجمين معاً، في ظل وجود شرط جزائي بعقد مارتينيز مع إنتر بقيمة 111 مليون يورو.