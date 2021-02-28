لاوتارو يقرر البقاء مع إنتر ميلان

أكد لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، أنه قرر تجديد عقده، وأنه لن ينتقل إلى برشلونة.

وقال الأرجنتيني في حوار أجراه مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: «كانت هناك مفاوضات مع برشلونة، لكن لا أعرف مدى اقترابي من الانتقال إلى هذا النادي.

«كنت واضحاً للغاية مع (المدرب أنتونيو) كونتي، قلت له تركيزي هنا... إنه وعد بأني لن أتأثر، لكن هذا بات من الماضي الآن».

وتابع: «سأجدد مع إنتر.. متى سيتم الإعلان؟ لا أعرف، سيعلنون عن ذلك بشكل رسمي في هذه الفترة، لكن مستقبلي هنا، أرى نفسي رفقة الفريق لفترة طويلة».