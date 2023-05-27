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لاوتارو يقود تشكيلة إنتر ميلان أمام أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي

تاريخ النشر: 27 أيّار / مايو 2023 - 12:05
إنتر ميلان يلاقي أتالانتا اليوم (Photo by Isabella BONOTTO / AFP)
إنتر ميلان يلاقي أتالانتا اليوم (Photo by Isabella BONOTTO / AFP)

يستضيف إنتر ميلان ضيفه أتالانتا اليوم السبت في لقاء مرتقب يشهده ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) ضمن منافسات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق عامر عبد الله.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: سيموني إنزاغي

حراسة المرمى: أندريه أونانا
الدفاع: فرانشيسكو آتشيربي، ستيفان دي فراي، دانيلو دامبروسيو
الوسط: روبن غوسينس، هاكان تشالهانوغلو، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، دينزل دومفريز
الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز

كلمات دالة:إنتر ميلانالدوري الإيطاليأتالانتا

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