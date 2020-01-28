لاوتارو يواجه خطر الغياب عن موقعتي ميلان ولاتسيو

يواجه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان خطر الإيقاف لثلاث مباريات بعد طرده خلال مواجهة كالياري، الأحد الماضي.

واعترض الدولي الأرجنتيني على حكم مباراة النيراتزوري وكالياري، بشكل غير لائق ليتعرض للطرد في اللحظات الأخيرة من اللقاء، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبات غياب مارتينيز، مؤكداً عن مواجهة إنتر المقبلة أمام أودينيزي، لكنه لن يكون الغياب الوحيد لنجم الأفاعي.

وأشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن لاوتارو قد يتم إيقافه إلى 3 مباريات في الدوري الإيطالي، وبالتالي سيغيب عن مواجهة ميلان في الديربي بالإضافة إلى لاتسيو صاحب المركز الثالث.

غياب لاوتارو عن مواجهة أودينيزي، سيجعله يشارك أساسياً أمام فيورنتينا غداً ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا، وبالتالي قد لا يشارك روميلو لوكاكو في اللقاء للراحة.

وسيواجه أنتونيو كونتي، المدير الفني لإنتر، الغرامة نظراً لاعتراضه أيضاً على الحكم خلال مواجهة كالياري.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، خلف يوفنتوس صاحب الصدارة، بفارق 3 نقاط.