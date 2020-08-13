لايبتزيغ يحقق المفاجأة ويقصي أتلتيكو ليبلغ نصف نهائي الأبطال

فجّر لايبتزيغ الألماني أول مفاجآت ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى أتلتيكو مدريد الإسباني بالفوز عليه بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت الخميس على ملعب جوزيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

قدم فريق المدرب يوليان ناغلسمان مباراة تاريخية من جميع النواحي، بينما ظهر نادي العاصمة الإسبانية الذي أقصى بطل النسخة الماضية، ليفربول بشكل متواضع.

شهد الشوط الأول سيطرة وأفضلية واضحة للفريق الألماني مع غياب تام لأي خطورة من أتلتيكو على مرمى الحارس بيتر جولاشي.

سيطرة النادي الألماني ترجِمت إلى أفضلية في النتيجة في الدقيقة 50 بعدما أحرز دانييل أولمو هدف المقدمة من رأسية مثالية في شباك يان أوبلاك.

بعد الهدف دفع دييغو سيميوني بجواو فيليكس الذي غيّر تماماً من شكل المباراة وتمكن من كسب ركلة جزاء في الدقيقة 71 حولها بنفسه إلى هدف التعادل.

تراجع لايبتزيغ كثيراً بعد التعادل بينما سيطر الروخيبلانكوس، وعلى عكس سير المجريات، تمكن البديل تايلر آدامز من تسجيل هدف الفوز من تسديدة ارتطمت في المدافع خوسيه ماري خيمينز ودخلت الشباك في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة، سيلتقي لايبتزيغ في نصف النهائي مع باريس سان جيرمان الذي تخطى أمس الأربعاء عقبة أتالانتا في مباراة دراماتيكية انتهت بفوز الفرنسيين بهدفين لهدف.