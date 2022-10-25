لايبتزيغ يلحق بـ ريال مدريد بطل أوروبا الخسارة الأولى هذا الموسم

تلقى ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا الخسارة الأولى هذا الموسم والتي جاءت على يد مستضيفه آر بي لايبتزيغ الألماني بثلاثة أهداف لاثنين اليوم الثلاثاء في المواجهة النارية التي جمعتهما على أرضية ملعب ريد بول آرينا لحساب المجموعة السادسة من دوري الأبطال.

يدين الفريق الألماني بهذا الانتصار لنجومه غوسكو غفارديول وكريستوفر نكونكو وتيمو فيرنر الذين سجلوا الأهداف الثلاثة في الدقائق 13 و 18 و 81 على الترتيب.

أما هدفا الملكي الذي غاب عنه النجمان كريم بنزيمة ولوكا مودريتش فجاءا عن طريق فينسيوس جونيور (44)، ورودريغو (90 من ركلة جزاء).

وهذه هي الخسارة الأولى لريال مدريد هذا الموسم في جميع البطولات، علماً بأنه ضمن التاهل لدور الـ 16 من البطولة في الجولة السابقة.

وضمن ذات المجموعة، تعادل سيلتك الاسكتلندي مع ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 1-1.

ريال مدريد يبقى في الصدارة رغم الخسارة

تجمد رصيد ريال عند 10 نقاط في المركز الأول، فيما رفع لايبتزيغ رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني.

واحتل شاختار المركز الثالث بـ 6 نقاط، يليه سيلتك في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.