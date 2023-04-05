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لايبزيج وشتوتغارت إلى نصف نهائي كأس ألمانيا

تاريخ النشر: 05 نيسان / أبريل 2023 - 08:47
لايبزيج إلى نصف النهائي (المصدر: أ ف ب)
لايبزيج إلى نصف النهائي (المصدر: أ ف ب)

البوابة - تأهل آر بي لايبزيج إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس ألمانيا بعد فوزه ليلة الأربعاء على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد على أرضية ملعب ريد بول آرينا في ربع النهائي.

جاء هدفا اللقاء عن طريق كلٍ من تيمو فيرنر وويلي أوريان في الدقيقتين 22 و 90 على الترتيب.

ضمن الدور ذاته، تفوق شتوتغارت العريق على مستضيفه نورنبرغ بهدفٍ نظيف سجله إينزو ميلوت قبل 7 دقائق على نهاية المباراة.

وأكمل لايبزيج وشتوتغارت بالتالي عقد المتأهلين للدور نصف النهائي لينضما إلى فرايبورغ وآينتراخت فرانكفوت.

كلمات دالة:لايبتزيجبوروسيا دورتموندكأس ألمانياشتوتغارتنورنبرغ

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