لا تغيير في موعد أولمبياد طوكيو

جددت السلطات اليابانية الأربعاء التأكيد على أن خططها لإقامة دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو صيف هذا العام، لا تزال على حالها، رغم المخاوف من تفشي فايروس كورونا المستجد الذي انعكس سلباً على أحداث رياضية في اليابان والعالم.

وطرحت في الأيام الأخيرة علامات استفهام حول دورة الأولمبياد المقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس المقبلين، لا سيما وأن انتشار فايروس “كوفيد-19” دفع السلطات اليابانية لإرجاء مواعيد رياضية أو إجراء تعديلات على أخرى، من مباريات كرة القدم إلى مصارعة السومو.

لكن منظمي دورة الألعاب أعادوا الأربعاء التأكيد أن خططهم للاستضافة لم تخضع لأي تعديل حتى الآن.

وقال الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو 2020 تاشيرو موتو لوسائل الإعلام: “لم نفكر في الأمر (في إشارة إلى احتمال إلغاء الدورة). استفسرنا وقيل لنا أنه لا يوجد مخطط من هذا القبيل”.

وأضاف “تفكيرنا يقوم على إقامة دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية (تنطلق في 25 أغسطس القادم) كما هو مخطط”.

وأوضح “سنتخذ القرارات من خلال مراجعة كل حدث على حدة”، مع تأكيده أن مسيرة الشعلة الأولمبية المقرر أن تنطلق في 26 مارس المقبل في فوكوشيما وتجول مختلف مناطق البلاد، لن يتم إلغاؤها.

وتابع “نحن لا نفكر قطعاً في إلغائها، لكن سنفكر في السبل التي تتيح لنا إقامتها دون أن يساهم ذلك في انتشار الفيروس، بما يشمل تقليصها”.

وكانت وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية سايكو هاشيموتو قد أبلغت مجلس النواب في وقت سابق، بموقف مماثل. وقالت “في اجتماع تقييم للجنة الأولمبية الدولية عقد في طوكيو قبل أيام، كان فايروس كورونا المستجد على جدول البحث بالتأكيد”.

وأضافت “في حينه، تلقينا تقييماً عالياً على استعداداتنا لألعاب طوكيو، واللجنة الأولمبية الدولية عرضت دعمها المستمر”، لكنها أشارت في الوقت عينه إلى أهمية “التحضير للسيناريو الأسوأ”.

وكان منظمو ألعاب طوكيو قد أكدوا الثلاثاء، أنه “لم يتم البحث أبداً” في إلغائها، وأن الاستعدادات “تجري كما هو مخطط لها”.

وأوضح المنظمون في بيان: “الاتحاد الدولي لكرة المضرب اتخذ قرار إقامة المباراة خلف أبواب موصدة بالتشاور مع الاتحاد الياباني لكرة المضرب، بناء على نصيحة” من جهات حكومية أبرزها وزارة الصحة اليابانية.