لا عقوبات إضافية بحق إبراهيموفيتش ولوكاكو

تنفس زلاتان إبراهيموفتيش وروميلو لوكاكو الصعداء بعدم حصولهما على عقوبات إضافية جراء صراعهما الذي حدث في ديربي "الغضب" بمدينة ميلانو الأسبوع الماضي في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وكان الاثنان قد حصلا على عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، وفقاً للمحكمة الرياضية الإيطالية، بعد المباراة التي انتهت بتأهل إنتر ميلان على حساب غريمه اللدود أي سي ميلان بنتيجة 2-1.

ونال كل لاعب بطاقة صفراء بسبب الشجار، لكن إبراهيموفيتش دفع الثمن غالياً وكذلك فريقه، إذ أتبعها بأخرى في الشوط الثاني، ليطرد من اللقاء بعد أن كان صاحب هدف التقدم لميلان، مما سمح لإنتر بالعودة بفضل ركلة جزاء سجلها لوكاكو ثم هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من ركلة حرة للبديل كريستيان إيريكسن.

وبما أن لوكاكو حصل على بطاقة صفراء من قبل في البطولة، وبطاقة في هذه المباراة، فسيغيب عن مواجهة يوفنتوس اليوم الثلاثاء في نصف النهائي بسبب تراكم البطاقات.

فيما حصل إبراهيموفيتش على العقوبة الأساسية لحصوله على البطاقة الحمراء والتي ستطبق على أول مباراة يمكن له خوضها في كأس إيطاليا.

ولم ينته الإشكال بين اللاعبين في أرض الملعب، بل تواصل في طريقهما لغرف الملابس حتى أن لوكاكو طلب من إبراهيموفيتش ملاقاته خارج الملعب لتصفية الحساب بينهما، فرد عليه الأخير: "حسناً، اتصل بوالدتك" لتأخذ إذنها، وفقاً لموقع قناة "دي دبليو".