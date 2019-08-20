لا مبالاة ديمبيلي المصاب تغضب برشلونة

أثار عثمان ديمبيلي جناح برشلونة غضباً داخل أروقة النادي الإسباني، بعدما أكد الجهاز الطبي غيابه لنحو 5 أسابيع عن الملاعب.

وأعلن بطل إسبانيا عن إصابة الفرنسي الشاب في فخذه الأيسر، لينضم إلى قائمة مصابي البارسا، وعلى رأسها النجم ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه عقب مواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو (0-1) ضمن المرحلة الأولى من الدوري المحلي، شعر ديمبيلي بانزعاج في قدمه، ليحدد الجهاز الطبي صباح السبت موعداً لإجراء الفحوص له، إلا أن الفرنسي لم يحضر.

ويعرف ديمبيلي منذ وصوله إلى برشلونة بسلوكه غير المنضبط وعدم التزامه بقواعد وتعليمات النادي.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الطبي بدا غاضباً من انتظار الفرنسي حتى الاثنين لإجراء الفحوص، التي أظهرت إصابته بتمزق في أوتار الركبة اليسرى، مما يعني غيابه عن الملاعب 5 أسابيع، مشيرةً إلى أن الغضب سيطر على مسؤولي النادي وصولاً إلى اللاعبين.

ويستضيف برشلونة غريمه ريال بيتيس، الأحد القادم ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإسباني.