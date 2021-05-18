"لا مفاجآت" في ترتيب أعلى أندية العالم قيمة

صنفت دراسة جديدة أعلى 50 نادياً على مستوى العالم من حيث قيمة العلامة التجارية، حيث حافظ ريال مدريد على الصدارة للعام الثالث على التوالي.

ووفقاً لمؤسسة "براند فاينانس" المعنية بحساب قيم أكبر العلامات التجارية في العالم، فقد جاء ريال مدريد في المرتبة الأولى بعلامة تجارية قدرت قيمتها بـ 1.276 مليار يورو.

وقال تقرير المؤسسة أن مشاركات الملكي اللافتة في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية، كانت عاملاً رئيسياً في رفع قيمة علامته التجارية.

وخلال الـ 7 سنوات الماضية، حقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وضمت القائمة 5 أندية فقط تخطت علاماتها التجارية حاجز المليار يورو، هي ريال مدريد وغريمه برشلونة، ثم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.

وضمت قائمة الأندية العشرة صاحبة العلامات التجارية الأعلى قيمة، 6 أندية إنجليزية، فيما غابت عنها الأندية الإيطالية تماماً، وجاء ترتيبها كالتالي:

1. ريال مدريد: 1.276 مليار يورو.

2. برشلونة: 1.266 مليار يورو.

3. مانشستر يونايتد: 1.130 مليار يورو.

4. مانشستر سيتي: 1.118 مليار يورو.

5. بايرن ميونيخ: 1.068 مليار يورو.

6. ليفربول: 973 مليون يورو.

7. باريس سان جيرمان: 887 مليون يورو.

8. تشيلسي: 769 مليون يورو.

9. توتنهام هوتسبير: 723 مليون يورو.

10. آرسنال: 675 مليون يورو.