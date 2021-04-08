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لا مفاجآت في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

منشور 08 نيسان / أبريل 2021 - 09:09
يونايتد يعود بفوز ثمين من ملعب نويفو لوس كارمينيس على حساب غرناطة
يونايتد يعود بفوز ثمين من ملعب نويفو لوس كارمينيس على حساب غرناطة

حققت الفرق الكبيرة انتصارات مهمة في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

في المواجهة الأولى، عاد مانشستر يونايتد الإنجليزي بفوزٍ مقنع على حساب مستضيفه غرناطة الإسباني بهدفين دون رد ليصبح على أعتاب التأهل للمربع الذهبي.

في المواجهة الثانية، تغلب روما الإيطالي على مستضيفه أياكس الهولندي بهدفين بهدف ليقطع بدوره شوطاً مهماً نحو بلوغ نصف النهائي.

في المباراة الثالثة، فاز فياريال الإسباني على مستضيفه دينامو زاغرب الكرواتي بهدفٍ نظيف.

وفي اللقاء الأخير، تعادل آرسنال الإنجليزي مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدفٍ لمثله.

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