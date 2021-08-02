لا مكان لـ خاميس روديغيز في إيفرتون

كشف موقع "ليفربول إيكو" البريطانية أن بإمكان النجم الكولومبي خاميس رودريغيز الرحيل عن إيفرتون قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولن يكون لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً جزءاً من مشروع المدير الفني الجديد رافاييل بينيتيز مع التوفيز، مما يعني أن ترك النادي بات الخيار الوحيد أمامه.

ما هي وجهة خاميس رودريغيز المحتملة؟

وأشارت تقارير سابقة إلى أن ميلان يبدو الوجهة الأقرب لنجم ريال مدريد وبورتو وموناكو السابق.

ويفاضل النادي الإيطالي بين الدولي الكولومبي وحكيم زياش نجم تشيلسي لتعويض رحيل هاكان تشالهانوغلو إلى إنتر ميلان قبل عدة أسابيع.

وشارك اللاعب مع إيفرتون في 26 مباراة الموسم الماضي ونجح خلالها في تسجيل 6 أهداف فقط.