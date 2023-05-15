لعنة الإصابات تطارد بول بوغبا وتنهي موسمه

وصل موسم 2022-2023 لنهايته بالنسبة للنجم بول بوغبا بعدما أعلن يوفنتوس اليوم الاثنين أن الإصابة ستبعد الفرنسي عما تبقى من مباريات.

وكان صاحب الـ 30 عاماً قد عاد للنادي الإيطالي الصيف الماضي بصفة حرة بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

وبدا أن نجم خط الوسط سيحيي أيام تألقه السابقة في تورينو بعد فترة محبطة قضاها في ملعب أولد ترافورد، لكن عدم التوفيق جراء الإصابات حالت دون تقديمه لشيء يذكر مع يوفي.

وتعرض بوغبا لانتكاسة في الركبة بعد وصوله البيانكونيري استدعت تدخلاً جراحياً، لكن اللاعب ماطل في الخضوع لها على أمل المشاركة مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2022، وهو أمر لم يحدث.

أدت هذه المماطلة لتعقيد الأمور ليخضع مضطراً لجراحة أبعدته عن الملاعب عدة أشهر مهمة قبل أن يشارك للمرة الأولى أساسياً أمام كريمونيزي أمس الأحد بعد غياب دام 390 يوماً، علماً بأنه شارك بديلاً في أكثر من مناسبة خلال الأسابيع الماضية.

ولم تدم مشاركة بوغبا أكثر من 23 دقيقة على البداية ليتم استبداله سريعاً .

ماذا قال يوفنتوس عن إصابة بوغبا

نشر النادي الإيطالي بياناً رسمياً اليوم الاثنين أكد فيه تعرض النجم الفرنسي لإصابة في الفخذ الأيسر، وأن الطاقم الطبي باشر ببرنامج إعادة تأهيله مباشرة مما يعني أن موسمه قد انتهى بصورة رسمية.

يذكر أن يوفنتوس سيخوض يوم الخميس القادم لقاء إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني بعد تعادلهما ذهاباً في تورينو بهدفٍ لمثله الأسبوع الماضي.