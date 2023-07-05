لعنة الرقم 7..ماونت يستعرض قميصه الجديد في مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم رسميًا عن انضمام اللاعب الإنجليزي ماسون ماونت لصفوف الفريق قادمًا من نادي تشيلسي في عقد يمتد حتى حزيران 2028 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكان ماونت قد تبقى له موسمًا واحدًا فقط لينتهي عقده مع البلوز، ومع اهتمام الشياطين الحمر بضمه هذا الصيف رفض كل عروض التجديد من النادي اللندني وانتقل في صفقة وصلت لـ55 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لمتغيرات بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني.

لعنة الرقم 7 تلاحق ماسون ماونت في مانشستر يونايتد

قبل لحظات قليلة، كشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على مواقع التواصل الاجتماعي عن صورة لماونت وهو يرتدي قميصه الجديد مع الفريق للموسم المقبل والذي يحمل الرقم 7 والذي سبق أن ارتداه العديد من الأساطير في الأولد ترافورد.

ماسون ماونت (المصدر: صفحة مانشستر يونايتد على فيسبوك)

آخر هذه الأساطير في اليونايتد كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أن لعنة الرقم 7 لاحقت كل من ارتدى القميص الذي يحمل هذا الرقم، نظرًا لعدم تحمل الضغوط التي تقع على حامل هذا الرقم، الذي لطالما ارتداه مجموعة من اللاعبين العظماء في آخر 50 عامًا للشياطين الحمر.

ومن أبرز الأسماء التي ارتدت الرقم 7 مع اليونايتد وأصابتها اللعنة لاحقًا، الإكوادوري فالنسيا الذي منذ أن ارتدى القميص 7 أصابته اللعنة وقدم أسوأ مواسمه على الإطلاق ليطلب فيما بعد العودة لارتداء قميصه رقم 25.

أيضًا ارتدى القميص رقم 7 أنخيل دي ماريا بعد انتقاله من ريال مدريد إلى صفوف الشياطين الحمر في صفقة بلغت قيمتها 59 مليون جنيه إسترليني، ولكن فيما بعد انخفض مستوى الأرجنتيني بشكل مفاجئ ليرحل بعد عام واحد فقط إلى باريس سان جيرمان.