لقاء آرسنال ومانشستر يونايتد ينتهي دون أهداف

تعثر مانشستر يونايتد بتعادله دون أهداف مع مستضيفه آرسنال، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإمارات لحساب المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان يونايتد قد خيّب الآمال في المرحلة الماضية بعد الهزيمة من متذيل الترتيب شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف في أولد ترافورد، مما جعله يفقد الصدارة، والآن بهذا التعثر يبتعد خطوة أخرى عن المتصدر مانشستر سيتي.

كان يونايتد الطرف الأفضل بوضوح في الشوط الأول، ولولا رعونة ماركوس راشفورد أمام المرمى لنجح فريق المدرب أولي غونار سولشاير في الخروج متقدماً.

الشوط الثاني تحسن فيه أداء آرسنال إلى حد كبير، فيما ظلت الأفضلية للضيوف الذين اقتربوا شيئاً فشيئاً من المرمى، فيما كاد أصحاب الديار معاقبتهم في أكثر من مناسبة من مرتدات مثالية.

ما بين تسديدة لأليكساندر لاكازيت ارتدت في العارضة، وتسديدة أرضية من نيكولاس بيبي على بعد أمتار قليلة من مرمى دافيد دي خيا، شكّل الغانرز خطورة حقيقية على مرمى ضيوفهم بكل المقاييس.

وكان إيدينسون كافاني قاب قوسين أو أدنى من منح الشياطين الحمر النقاط الثلاث، بعد عرضية من آرون وان بيساكا داخل منطقة الجزاء سددها بقوة، لكنها مرت بجوار المرمى.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 41 نقطة، مقلصاً الفارق بينه وبين مانشستر سيتي المتصدر إلى ثلاث نقاط، مع إمكانية زيادة هذا الفارق بحال فوز سيتي في مباراته المؤجلة.

أما آرسنال، فارتفع رصيده إلى 31 نقطة ليرتقي إلى المركز الثامن.