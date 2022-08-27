لقاء القمة بين يوفنتوس وروما ينتهي بالتعادل 1-1

انتهى لقاء القمة بين يوفنتوس وضيفه روما الذي أقيم مساء السبت على أرضية ملعب آليانز ضمن المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ) بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

افتتح يوفي التسجيل عن طريق نجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش من ركلة حرة متقنة في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء.

وعادل الجيالوروسي في الشوط الثاني برأسية من مهاجمه الإنجليزي تامي آبراهام بعد عرضية متقنة من الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 69.

يوفنتوس وروما يتقاسمان نقاط المواجهة

بهذه النتيجة، رفع يوفي رصيده إلى 5 نقاط أوصلته إلى المركز السادس مؤقتاً.

كما عزز روما رصيده ليصل إلى النقطة السابعة ليحتل المركز الثالث على سلم الترتيب العام بانتظار بقية مواجهات الجولة.