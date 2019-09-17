لقاء دورتموند وبرشلونة المثير ينتهي بالتعادل السلبي

تعادل برشلونة الإسباني مع مستضيفه بوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف على ملعب سيغنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

بداية الخطورة أتت في الدقيقة 24 بتسديدة من ماركو رويس مرت وتصدى لها الحارس مارك أندريه تير شتيغين، وفي الدقيقة 27 حاول ماتس هوميلز من ركنية مرت فوق العارضة.

في الدقيقة 40 ترك جوردي آلبا اللقاء مصاباً، ليحل سيرجي روبرتو بدلاً منه.

وفي الدقيقة 48 كاد لويس سواريز أن يسجل هدف التقدم لبرشلونة لولا تصدي الحارس رومان بوركي، قبل 7 دقائق من ارتكاب نيلسون سيميدو خطأ أدى لاحتساب ركلة جزاء.

ففي الدقيقة 57، سدد رويس الركلة ليتصدى لها المتألق تير شتيغين، فيما أتى ليونيل ميسي في الدقيقة 60 على حساب آنسو فاتي.

وفي الدقيقة 77 أطلق البديل يوليان براندت تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة تصدى بعدها الحارس الألماني لعدة فرص محققة، بينما كاد ميسي أن يقتنص الفوز في الدقيقة الأخيرة، ليطلق الحكم صافرته عقب ابتعاد الكرة واصطدامها بالدفاع.

بهذه النتيجة يبقى الحال على ما كان عليه في المجموعة، عقب تعادل إنتر ميلان وسلافيا براج بهدف لمثله بنقطة واحدة للفرق الأربعة.