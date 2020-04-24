لقاء سري بين برشلونة وممثلي فيرنر

أشارت تقارير إسبانية إلى لقاء سري جرى بين إيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة ووالد تيمو فيرنر، مهاجم لايبتزيغ.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن أبيدال ونائبه رامون بلانيس اجتمعا مع والد المهاجم الألماني غونتر فيرنر في مارس المنقضي، قبل توقف الرحلات بسبب الجائحة.

وبحسب الصحيفة، فإن أبيدال ومرافقه وصلا إلى برشلونة يوم 12 مارس، بعد أن شاهدا مباراة لايبتزيغ وتوتنهام في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (10 مارس).

وأشارت التسريبات بأن والد فيرنر عبّر عن سعادته لاهتمام برشلونة بالتعاقد مع ابنه، كما شهدت هذه الجلسة تناغماً كبيراً بين الطرفين، ما يفضي إلى أن مهاجم ريد بول لايبتزيغ قد يحط الرحال في المدينة الإسبانية بحال فشل صفقة التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز.

ويعتبر فيرنر (24 عاماً) أحد أفضل المهاجمين في أوروبا حالياً، وهناك العديد من الفرق المهتمة بضمه مثل ليفربول وريال مدريد وميلان ويوفنتوس.