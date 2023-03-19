للمرة الثانية خلال 3 أسابيع.. وكيل صلاح ينفي الرحيل عن ليفربول

البوابة - نفى وكيل الأعمال رامي عباس للمرة الثانية في آخر 3 أسابيع رحيل موكله النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري.

ورد عباس من جديد على شائعات تناقلتها وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية حول تفكير "مو" بمغادرة ملعب آنفيلد الصيف المقبل صوب الدوري الإسباني.

ونوهت التقارير إلى أن الجناح البالغ من العمر 30 عاماً يشعر بأن ليفربول وصل لنهاية حقبة مميزة حقق فيها العديد من الألقاب وبات مطالباً بتجديد الدماء.

ماذا قال عباس عن مستقبل صلاح مع ليفربول؟

رد عباس على تغريدة نشرها الصحفي سانتي أونا مراسل موقع "فوت ميركاتو" عن مستقبل صلاح، حيث قال: "من أين لك هذه المعلومات التي لم نتناقش أنا ومحمد فيها، أرجو منك أن تخبرنا؟"

وهذه هي المرة الثانية التي يرد فيها عباس شخصياً على شائعات تخص مستقبل موكله، بعد وصفه لما تم تناقله مؤخراً بـ "الترهات" عقب ظهور أنباء تشير إلى استعداد ليفربول لبيع اللاعب خلال الصيف من أجل استثمار قيمة صفقته في تعاقدات جديدة.

يذكر أن صلاح وقع قبل أشهر على عقدٍ جديد مع الريدز يمتد حتى صيف عام 2025.