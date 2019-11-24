لماذا رفض بيريز دفع 200 مليون يورو لضم نيمار

كشفت تقارير عن السبب وراء رفض فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان مقابل 200 مليون يورو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن بيريز كان من أشد المعجبين بالبرازيلي منذ أن كان لاعباً في سانتوس، كما أنّ الحصول على خدماته ستكون خطوة إيجابية لحرمان برشلونة من المهاجم كما فعل من قبل مع لويس فيغو.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الملكي كان يعرف أن سان جيرمان يفضل بيع نيمار لريال مدريد وليس برشلونة، لكن ناصر الخليفي لم يكن يقبل بأقل من 200 مليون يورو مما دفع النادي الملكي للتفكير في وضع كايلور نافاس ولوكا مودريتش وكاسيميرو ضمن الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز قرر التراجع عن جلب نيمار وذلك بسبب إصرار المهاجم المثير للجدل على الحصول على راتب 30 مليون يورو الذي يتقاضاه في سان جيرمان مما قد يؤثر على سلم الرواتب في النادي الملكي كما أن كثرة الإصابات التي يتعرض لها صاحب الـ 27 عاماً جعلته متخوفاً.

ويخطط الملكي للرهان على كيليان مبابي من باريس سان جيرمان ليقود الغلاكتيكوس القادم وخاصة وأن اللاعب أصغر عمراً ويرى كريستيانو رونالدو قدوته كما أنه مشجع لريال مدريد.

يذكر أن ريال مدريد قد يضم مبابي صيف عام 2020 وقد ينتظر لنهاية عقده ويضمه مجاناً.