لماذا فشلت صفقة انتقال رونالدو إلى الهلال السعودي؟

اعترف فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي بأنه حاول ضم النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الماضي، كما كشف عن الأسباب التي حالت دون إتمام الصفقة.

وسعى "الدون" للرحيل عن مانشستر يونايتد بعد الفشل في تأمين مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، لكنه بقي في ملعب أولد ترافورد في نهاية المطاف.

وتحدث بن نافل في حوار مع "إذاعة ثمانية" على يوتيوب عن محاولة "الزعيم" لاقتناص النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والتي لم تكلل بالنجاح.

ماذا قال رئيس نادي الهلال عن رونالدو ؟

صرح رئيس النادي السعودي: "نعم تفاوضنا معه، لم تكن المشكلة في القيمة المالية أو المبدأ، فالهلال قادر على استقطاب نجوم العالم.

"لكن قرار مجلس التحكيم الرياضي منعنا من تسجيل اللاعبين، لم نوقف المفاوضات مع اللاعبين على الرغم من قرار المنع، لكننا أجلنا الدخول في المراحل الأخيرة من المناقشات لحين رفع هذا الحرمان."

وارتبط المهاجم البالغ من العمر 37 عاماً بالعديد من الأندية الأوروبية العملاقة على غرار بايرن ميونيخ وتشيلسي ونابولي وسبورتينغ لشبونة، إلا أنه مستمر في صفوف مانشستر يونايتد حتى شهر يناير القادم على أقل تقدير.