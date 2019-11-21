لماذا يتألق غريزمان مع فرنسا أكثر من برشلونة؟

قاد النجم أنتوان غريزمان، منتخب بلاده الفرنسي إلى فوز مستحق على نظيره الألباني (2-0) الأحد الماضي، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020، مما جعل "الديوك" يخطفون صدارة المجموعة الثامنة من تركيا.

وسلطت صحيفة "سبورت" الكتالونية، الضوء على ما يقدمه غريزمان مع المنتخب الفرنسي، مقارنةً بأدائه مع برشلونة الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقد اعترف اللاعب في نهاية المباراة بين منتخبي فرنسا ومولدوفا، قبل أيام، بصعوبة ذلك، حيث يحاول المهاجم الفرنسي التكيّف مع مركز الجناح الأيسر لإكمال الثلاثي مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وأضافت أن من الظلم القول أن غريزمان لم يقدم شيئاً بقميص البارسا، حيث بدأ صاحب الـ 28 عاماً بانتظام مع المدرب إيرنيستو فالفيردي، خاصة في بداية الموسم، عندما غاب ميسي وسواريز بسبب الإصابة، ليساهم في مجمل مباريات الـ 15 بتسجيل 4 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

ويحاول مهاجم أتلتيكو مدريد السابق التكيّف مع أسلوب برشلونة، كما أن غرف تغيير ملابس النادي الكتالوني بدأت تتقبله تدريجياً، حيث لم ينجح مع ميسي وسواريز بالتسجيل معاً إلا في لقاء آيبار (3-0) في الدوري الإسباني، إلا أنه في المباريات الخمس الأخيرة لم يسجل ولم يساهم بأي تمريرة حاسمة.

وتكرر الأمر مع المنتخب الفرنسي قبل مواجهة ألبانيا، حيث فشل في التسجيل في آخر 7 مباريات، لكنه نفذ 6 "أسيست".

ويلعب غريزمان مع منتخب فرنسا عادة خلف المهاجمين، حيث تكون أمامه مساحات كبيرة للتقدم بالكرة للتسجيل أو المساهمة في صناعة الأهداف، ويشبه مركزه مع الديوك إلى حد كبير، الدور الذي يلعبه ميسي مع برشلونة، لذلك فإنه يجب على مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، كغيره من اللاعبين الذين مروا على برشلونة، أن يتكيف مع مركزه الجديد، وفقاً للصحيفة.