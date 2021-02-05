لماذا يرفض نيمار اللعب في إنجلترا؟

كشف نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان السبب وراء رفضه الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز رغم اعتباره من أهم المسابقات في العالم.

ويقترب البرازيلي الذي أتم عامه الـ 29 اليوم الجمعة، من التوقيع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان، يبقيه لأربعة مواسم جديدة بعد نهاية عقده الحالي العام المقبل، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وكانت تقارير عديدة ربطت نيمار بالعودة إلى برشلونة، بعدما رحل عنه في صفقة قياسية عام 2017، خصوصاً أن اللاعب نفسه تحدث علانية عن رغبته في مزاملة ليونيل ميسي، قائد البارسا مجدداً، لكن يبدو أن النجم البرازيلي سيستمر مع الباريسيين.

وقال نيمار، في حوار مع صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أمس الخميس، «أنا لاعب لا تحفزني الهزائم، وإنما فقط الانتصارات التي أحققها في حياتي العادية وفي كرة القدم، أعلم جيداً قيمة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وواثق من أني سأصل إلى النهائي مرة أخرى مع باريس سان جيرمان».

وأضاف النجم البرازيلي صاحب أغلى صفقة انتقال في العالم مقابل 222 مليون يورو «أريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، وكذلك كأس العالم مع منتخب البرازيل».

ووصل نيمار رفقة باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه خسر أمام العملاق بايرن ميونخ بهدف.

وشدد نيمار على أنه لا يفضل اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لأن طريقة اللعب لا تناسبه، بسبب القوة البدنية والتدخلات القوية التي يعاني منها حالياً في الدوري الفرنسي.

يأتي ذلك رغم أن هناك أندية إنجليزية تستطيع دفع راتب مغر للاعب، مثل مانشستر سيتي، وتشيلسي.

وأوضح نيمار «لا أشاهد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز كثيرا،ً لكني سمعت أن هناك التحامات بدنية كثيرة بين اللاعبين خلال المباريات، لكن الدوري الفرنسي به التحامات قوية أيضاً».

ورغم ذلك أضاف النجم البرازيلي «لندن هي واحدة من المدن التي أحبها حول العالم بسبب حضارتها وثقافتها، باريس أيضاً لديها حضارة، ربما أعيش في يوم من الأيام في مدينة لندن، لا يمكنني تأكيد ذلك».