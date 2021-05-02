لماذا يصر برشلونة على استعادة نيمار؟

يرى برشلونة أن من أبرز أسلحته لاستعادة هيبته محلياً وأوروبياً الظفر بتوقيع نجمه السابق نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

وأكدت تقارير كتالونية اهتمام إدارة البارسا الحالية برئاسة جوان لابورتا باستعادة البرازيلي، وأن هناك تواصلاً حدث بين الطرفين، وهو ما جعل اللاعب يؤجل تجديد عقده مع سان جيرمان، رغم اتفاقه سابقاً على كافة التفاصيل.

ووضعت محطة “راديو كتالونيا” الإسبانية 3 أسباب وراء إصرار برشلونة على استعادة نيمار.

أول هذه الأسباب، ليونيل ميسي قائد برشلونة، حيث أن عودة نيمار تعني ضمان بقاء الأرجنتيني، وعدم رحيله الصيف القادم، نظراً للعلاقة القوية التي تربط بين "ليو" ونيمار.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف، وسط جدل حول مستقبله، وإن كانت المؤشرات الأخيرة تشير إلى رغبته في الاستمرار بعد رحيل الإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

سبب آخر يجعل برشلونة مصمماً على ضم نيمار، وهو يتعلق بجودة اللاعب وقيمته الفنية، إذ إن النجم البرازيلي لعب دوراً مهماً منذ وصوله لبرشلونة في صيف 2013 وحتى رحيله في 2017 صوب باريس سان جيرمان، في فوز البارسا بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

ويرى لابورتا أن برشلونة يفتقد لنوعية اللاعبين أصحاب المستويات الثابتة، في الخط الهجومي، ويصر بالتالي على عودة النجم البرازيلي.

ويعد الجانب الاقتصادي من بين الأسباب المهمة لعودة نيمار، حيث أنه يعد واجهة إعلانية مميزة، تجلب المزيد من الأموال للنادي، مما سيساعد على تخطي تبعات الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البارسا بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن باريس سان جيرمان اتفق سابقاً مع نيمار على تجديد عقده حتى صيف 2026، وفقاً لتقارير إعلامية، علماً بأن عقده الحالي سينتهي في يونيو 2022.