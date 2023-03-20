لموازنة مداخليه.. برشلونة يضحي برافينيا

البوابة - دخل نادي برشلونة مرحلة حساسة ستضطره للتضحية بعددٍ من نجومه في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة وغير المسبوقة التي يعيشها.

وقالت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أن البارسا قد يكون مجبراً على بيع جناحه الدولي البرازيلي رافينيا بعد نهاية الموسم بخسارة مادية كبيرة رغم وصوله الصيف الماضي قادماً من ليدز يونايتد.

وتعاقد النادي الكتالوني مع البرازيلي مقابل 60 مليون يورو، وهو رقم يراه نيوكاسل يونايتد المهتم باللاعب مبالغاً فيه.

ولا يبدو نيوكاسل المملوك من قبل صندوق الاستثمار السعودي مستعداً لدفع أكثر من 40 مليون يورو للحصول على توقيع رافينيا.

برشلونة مطالب بالتضحيات

تجد إدارة البلاوغرانا نفسها في وضعية لا تحسد عليها نظراً لحاجتها إلى موازنة المداخيل تمهيداً لتسجيل عقود اللاعبين وتماشياً مع قوانين رابطة الدوري الإسباني.

ويبدو رافينيا أحد الخيارات الأكثر قابلية للبيع مقارنة بغيره من نجوم الفريق الذين يفضل المدرب تشافي هيرنانديز الاحتفاظ بهم على غرار الهولندي المتألق فرينكي دي يونغ.