لوتشيانو سباليتي مطلوب في الدوري السعودي

يسعى القائمون على الدوري السعودي (دوري روشن) لاستقطاب الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق هذا الصيف وفقاً لتقرير نشره موقع "توتو ميركاتو ويب".

وقرر المدير الفني البالغ من العمر 64 عاماً التنحي عن منصبه بعد قيادة نابولي للظفر بلقب الدوري الإيطالي (سيري آ) للمرة الأولى خلال 33 عاماً.

وطلب مدرب إنتر ميلان وروما وزينيت السابق من أوريليو دي لاورنتيس رئيس البارتينوبي السماح له بأخذ عام من الراحة بعد موسم مرهق على الصعيدين الجسدي والنفسي.

وكشف سباليتي أنه يعتزم قضاء الوقت مع ابنته بعيداً عن ضغوطات كرة القدم والآثار الجانبية التي عانى منها في موسمه التاريخي مع بطل إيطاليا.

وعرض ممثلو الدوري السعودي على المدرب المخضرم 20 إلى 30 مليون يورو سنوياً دون الكشف عن هوية الفريق الذي سيشرف عليه بحال قبوله.

لكن التوقعات تشير إلى أن الهلال أو الاتفاق يعدان وجهتين محتملتين كونهما يبحثان حالياً عمن يقودهما.

ويأمل السعوديون في أن يتمكنوا من إقناع سباليتي بالموافقة على القدوم رغم صعوبة المهمة.