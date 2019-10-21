لوتشيسكو: الهلال لم يحسم بعد التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

رفض رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي الحديث بثقة مبالغ بها عن مباراة فريقه القادمة أمام السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال كان قد هزم منافسه في الدوحة بأربعة أهداف لهدف مما جعل الجميع يتحدث عن حسمه للقاء، وهو ما رفضه المدرب الروماني بالتأكيد على أنهم سيواجهون فريق كبير ولديه حضور جيد جداً في البطولة مما يعني أن كل شيء ما زال معلقاً.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: "أمامنا مباراة مهمة غداً، نتيجة الذهاب كانت إيجابية بالتأكيد، لكن الهلال لم يحسم تأهله بعد، سنواجه فريقاً قوياً لديه حضور جيد في البطولة"

"الهلال يمثل السعودية، نأمل من الجميع دعمنا ومساندتنا. مسؤولية تشريف البلاد تقع على مسؤوليتنا".

وحول مدى تأثر مباراته أمام السد بمواجهة النصر ضمن المرحلة الثامنة من الدوري السعودي الأحد القادم، أوضح: "تركيزنا الكامل على مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مباراة النصر ليست أهم من مواجهة السد وسنفتح ملفها بعد انتهاء مباراة الغد".

ثم عاد للحديث عن منافسه بالقول: "يمتلك السد مجموعة مميزة من اللاعبين، نعرف أنه سيواصل القتال حتى النهاية طالما بقي لديه شيء من الأمل في التأهل. ندرك جميع المخاطر المتوقعة في المباراة وجاهزون للظهور بمستوانا المعتاد".

يذكر أن الهلال يتصدر الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، وبفارق 4 نقاط عن الوحدة و5 عن الأهلي.