لوريان المهدد بالهبوط يهزم باريس سان جيرمان حامل اللقب

سقط باريس سان جيرمان بصورة مفاجئة أمام مستضيفه لوريان المهدد بالهبوط بنتيجة 2-3 لحساب المرحلة الـ 22 من الدوري الفرنسي.

جاءت أهداف الفائز عن طريق لوران أبيرغيل (36) ويوان ويسا (80)، وتيريم موفي (90)، فيما سجل ثنائية الخاسر النجم من ركلتي جزاء في الدقيقتين 45 و 58.

وتعد هذه أول خسارة لباريس سان جيرمان تحت قيادة مديره الفني الجديد ماريسيو بوتشيتينو، ليتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن ليون المتصدر.

في المقابل، رفع لوريان رصيده بهذا الانتصار إلى 18 نقطة في المركز الثامن عشر.