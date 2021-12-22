لوريان يتعادل مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تعادل باريس سان جيرمان مع مستضيفه لوريان بشق الأنفس بهدفٍ لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب دو موستوار-إيف ألانما ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الفرنسي.

تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 40 بهدفٍ حمل توقيع توماس مونكوندوي.

وشهدت الدقيقة 85 طرد المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس ليكمل الباريسيون ما تبقى من اللقاء بنقص عددي.

وحينما كانت المواجهة تلفظ أنفاسها الأخيرة، تمكن ماورو إيكاردي من معادلة النتيجة بهدفٍ من صناعة النجم المغربي أشرف حكيمي.

باريس سان جيرمان ينجو من الخسارة

بهذه النتيجة، عزز سان جيرمان من تواجده على رأس الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 45.

في المقابل، رفع لوريان رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.