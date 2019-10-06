لوريس خارج قائمة فرنسا بداعي الإصابة

استبعد ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا حارس توتنهام هوتسبيرز هوغو لوريس من قائمته بسبب الإصابة.

وتعرض لوريس لإصابة على مستوى الذراع الأيسر خلال مواجهة فريقه أمام برايتون ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خسرها سبيرز بثلاثة أهداف نظيفة.

وبعد تعرضه للإصابة، بدا من الوهلة الأولى أنها لن تكون بسيطة، مما يثير الشكوك حول فترة غيابه التي قد تمتد لأشهر في حال تعرض ذراعه لكسر.

وعقب المباراة بساعات قليلة، استبعد ديشان الحارس من قائمة المنتخب المستدعاة لمواجتي منتخبي آيسلندا وتركيا ضمن تصفيات يورو 2020 خلال التوقف الدولي القادم.

وتم استدعاء حارس ليل مايك ميجنان لتعويض لوريس في قائمة المنتخب، ومن المتوقع أن يكون حارس ريال مدريد المعار من باريس سان جيرمان ألفونس آريولا أساسياً للديوك في المباراتين القادمتين.

يذكر أن لوريس قدم مستويات متذبذبة هذا الموسم لتأتي الإصابة وتكمل الأيام السيئة التي يعيشها الحارس الفرنسي منذ بداية الموسم ويضاعف من متاعب توتنهام المتخبط مؤخراً.