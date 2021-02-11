لوفرين يرجح بقاء صلاح في ليفربول لسنوات عديدة قادمة

رغم الأنباء التي ربطته بكبار أندية أوروبا وفي مقدمتها ريال مدريد وبرشلونة، أكد ديان لوفرين، مدافع زينيت الحالي وليفربول السابق وصديق محمد صلاح المقرب، على إمكانية بقاء المصري مع الريدز لمدة طويلة قد تصل لستة أعوام قادمة.

وكان صلاح قد أثار الضجة حول مستقبله بعدما أعلن مؤخراً انفتاحه على الانضمام إلى أحد فرق الدوري الإسباني في المستقبل، وسط شائعات دارت عن غضبه من الأجواء في آنفيلد.

وأكد لوفرين المقرب من صلاح خلال فترة تواجده مع ليفربول في تصريحات لموقع "توك سبورت" على أن المصري لم يتحدث له مطلقاً عن تفكيره بالرحيل.

وقال الدولي الكرواتي: "ما زلت على تواصل مع محمد صلاح، نحن أفضل أصدقاء ونتحدث عن كل شيء سوياً.

"مو ملتزم، ليس فقط من أجل ليفربول، بل من أجل الجماهير ومن أجل نفسه أيضاً، إنه أكبر منتقد لذاته عندما لا يلعب بصورة جيدة.

"لست متفاجئاً من أنه يؤدي بشكل جيد على الصعيد الفردي، عندما أنظر إلى عدد الأهداف التي سجلها، فهو حقاً مذهل في الوقت الراهن.

"يجب أن يكون هناك حب من كلا الطرفين (صلاح وليفربول)، أرى أن ذلك موجود بالفعل، فلما لا يبقى؟!

"مو في أفضل عمر في مسيرته (28 عاماً)، ربما يبدو أكبر قليلاً لكنه في ذروة مستواه الآن، لما لا يبقى مع ليفربول لأربع أو خمس أو ست سنوات مقبلة؟"

يذكر أن عقد صلاح الحالي مع ليفربول يمتد حتى صيف 2023، كما أكد المدرب يورغن كلوب على أن المصري جزء لا يتجزأ من خططه طويلة الأمد في آنفيلد.