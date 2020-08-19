لوفرين: الانتقادات الموجهة لصلاح ستجعله أفضل

أكد ديان لوفرين، مدافع ليفربول السابق وزينيت سانت بيترسبيرغ الحالي، أنه لو كان إنجليزياً لاحترمه المحللون في إنجلترا، مشيراً إلى أن محمد صلاح نجم الريدز الحالي يتعرض لمثل هذه الانتقادات العنصرية.

وقال الكرواتي، في مقابلة أجراها مع برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "كنا نأمل في التتويج بكأس العالم 2018 لكننا دولة صغيرة وحصد فضية المونديال يعد إنجازاً حقيقياً وكبيراً، كسبنا الاحترام وقلوب العالم كله، وهذا يعطى رسائل كثيرة، علينا أن نفتخر بذلك ونسعد بهذا الإنجاز، وأن نقبل الواقع.

"تلقيت العديد من الانتقادات رغم ظهوري بمستوى جيد وكان المحللون الإنجليزيون يسخرون مني لأني لاعب كرواتي يلعب في إنجلترا، خاصةً أننا فزنا على إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، كان الأمر صعباً عليهم.

"تعرض صلاح لمثل هذه الانتقادات العنصرية التي تعرضت لها لأنه مصري، هذه حقيقة لا تستطيع أن تغيرها، لكنها قد تكون جيدة لصلاح في أن يستخدم هذا الغضب ضدهم ويظهر إمكانياته داخل الملعب بأنه الأفضل.

"لا أحد سيكون أقرب من محمد صلاح لتعويض صداقتي معه بعد رحيلي إلى زينيت لأن هناك لوفرين واحد فقط.

"أفهم صلاح 100% ولا أنظر له كنجم خارق بل كصديق ورجل يهتم بزملائه وناديه وبلده وشعبه، لا يهتم بالأمور المادية ويهتم بأن يكون العالم أفضل".

وأتم لوفرين تصريحاته مازحاً: "دفع صلاح لكل السيارات المتواجدة مقابل البنزين لكنه لم يدفع لي، كما أنه لم يدفع ثمن القهوة ولو لمرة واحدة وكانت هذه مفاجأة بالنسبة لي".