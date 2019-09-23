لوف: الجدل بين نوير وتير شتيغين لن يؤثر علي

أبدى يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، رد فعل هادىء حيال الجدل الدائر حول مركز حراسة المرمى في المانشافات.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية أمس، قال لوف: "لا أتأثر بمثل هذا الأمر، بل إنه يجعلني أنظر إلى المستقبل باسترخاء".

يشار إلى أن المنتخب يشهد منذ أيام نقاشاً مستعراً حول مركز حراسة المرمى بين مانويل نوير، قائد المنتخب وحارسه الأساسي، ومارك أندريه تير شتيغين، الحارس الاحتياطي له الذي شكا مؤخراً من جلوسه على مقعد البدلاء.

بدوره، انتقد نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، تصريحات زميله، حارس برشلونة، ووصفها بأنها "غير مناسبة".

واكتسب الجدل زخماً جديداً بسبب هجوم أولي هونيس وكارل هاينتز رومينيغيه، رئيسي بايرن ميونيخ، على تير شتيغين ومسؤولي المنتخب.

واقتصر اختيار لوف في 2019 على نوير في مركز حراسة المرمى.

وأكد لوف، بعد التصريحات الأخيرة لتير شتيغين، أن حارس مرمى برشلونة سيأخذ فرصته.