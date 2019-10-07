لوف: كثرة المصابين في منتخب ألمانيا عار

تحوم الشكوك حول مشاركة توني كروس لاعب وسط ريال مدريد مع المنتخب الألماني في مباراته الودية أمام نظيره الأرجنتيني، ولقاء آستونيا ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بعدما أصيب خلال مباراة فريقه أمام غرناطة.

وترك صاحب الـ 29 عاماً ملعب المباراة في الدقيقة 33 وهو يعاني من مشكلة في الفخذ، وينتظر المنتخب الألماني حالياً معلومات إضافية حيث يخضع نجم الوسط للعلاج في مدريد.

بدوره، كشف نادي كولن الأحد أن يوناس هيكتور لن ينضم للمانشافت بسبب تجدد مشاكل في العضلات، وبدلاً من الانضمام للمنتخب سيخضع اللاعب لبرنامج علاجي.

وقال يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني الذي يفتقد جهود 7 لاعبين مهمين بسبب الإصابات: "إنه عار، لكن علينا الخروج بأفضل شيء ممكن".

ويغيب عن منتخب ألمانيا بسبب الإصابات كل من أنتونيو روديغر، مدافع تشيلسي، وليون غوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونيخ، وكيفن تراب، حارس آينتراخت فرانكفورت، ونيكو شولز، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، وثنائي باريس سان جيرمان يوليان دراكسلر وثيلو كيرير.

كما يفتقد المنتخب جهود ليوري ساني، جناح مانشستر سيتي، لفترة طويلة بسبب إصابته في الرباط الصليبي.

وقال لوف: "لسوء الحظ، نفتقد 5 أو 6 لاعبين يلعبون بشكل أساسي معنا، هذا مزعج بعض الشيء".

قلق المدير الفني ليس كبيراً بشأن غياب اللاعبين عن مباريات معينة حالياً، لكن قلقه الأكبر من فقدان الفرصة للبناء نحو الهدف الأكبر المتمثل في يورو 2020.

وقال أن انضمام اللاعبين الأساسيين سيكون مهماً بالنسبة لتطور المنتخب، مضيفاً أنه يكون جزء من شيء مهم لعملية النضج.

وأكد: "نريد أن نقيم حصص تدريبية جيدة، ونتحدث مع اللاعبين، على الجانب الآخر، إنها فرصة لمنح لاعب أو آخر شاب الفرصة".

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره الأرجنتيني الأربعاء في دورتموند قبل التوجه لتالين الأحد القادم.