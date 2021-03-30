لوف يؤكد اعتماده الكلي على نوير

أبدى يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا إعجابه الشديد بالعملاق مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ ومنتخب «المانشافت».

وقال المدير الفني: "الأداء الراقي لنوير سواء مع بايرن أو المنتخب، يؤهله للبقاء على أعلى مستوى لسنوات عديدة قادمة".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي: "نوير ما زال لديه الكثير الذي يمكن أن يقدمه، لأنه يصب كل تركيزه على دوره حارساً للمرمى، ورغبته في الحصول على أكبر عدد من البطولات والألقاب.

وقال لوف: "يعطي نوير الانطباع للجميع بأنه في كامل فورمته، رغم سنوات عمره الـ 35، مشواره مع حراسة المرمى لا يصدق، وهو دائماً جاهز ومتحفز، ويملأ رأسه بأهداف كبرى، ومتعطش دائماً للبطولات، لهذا أرى أن بإمكانه الاستمرار على قمة حراس المرمى في ألمانيا لسنوات طويلة قادمة."

وكان لوف يرد على الذين يرددون إن زمن نوير انتهى، وأن عليه البحث عن حارس أساسي آخر من بين الكثيرين الذين ينتظرون الفرصة.

وشهدت مسيرة نوير مع حراسة المرمى، والتي امتدت لـ 17 عاماً، العديد من البطولات والألقاب، سواء مع بايرن ميونيخ أو «المانشافت»، ووصل عدد مبارياته مع المنتخب حتى مباراة آيسلندا الأخيرة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز الألمان 3-0، إلى 97 مباراة دولية.

من جانبه، ذكر موقع جول أن هناك 3 حراس مرمى تتردد أسماؤهم، أولهم مارك أندريه تير شتيغين حارس برشلونة المتألق، والذي ظل الخيار الثاني لسنوات طويلة خلف نوير، وما زال يضغط من أجل أن يصبح الحارس الأساسي، وهناك أيضاً بيرند لينو، لكن موسمه مع آرسنال لم يكن جيداً، ولم يقدم ما يشفع له حتى يشارك في «يورو 2020»، أما الحارس الثالث المرشح بقوة لنيل شرف المشاركة في أمم أوروبا القادمة، فهو كيفين تراب حارس آينتراخت فرانكفورت، وهو موجود بالفعل ضمن القائمة المصغرة التي وضعها لوف.