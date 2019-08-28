لوف يستعد للكشف عن قائمة ألمانيا الجديدة

يستعد يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني للكشف غداً الخميس عن القائمة التي ستخوض المباريات المقبلة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020.

ويتوقع أن يعيد لوف كلاً من توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد ومارك أندريه تير شتيغين حارس مرمى برشلونة، بعد أن غابا عن قائمة المنتخب في مباراتيه السابقتين بالتصفيات في يونيو الماضي.

وكان لوف قد غاب أيضاً أمام بيلاروسيا وأستونيا بسبب دخوله المستشفى للعلاج من مشكلة صحية، لكنه سيعود إلى مقاعد الجهاز الفني عندما يلتقي المنتخب الألماني نظيره الهولندي في هامبورغ في السادس من سبتمبر وكذلك في المباراة أمام آيرلندا الشمالية بعدها بثلاثة أيام.

ويفتقد لوف جهود ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الذي لا يتوقع أن يعود إلى الملاعب قبل مارس المقبل بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الركبة.

وحقق المنتخب الألماني الفوز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن في المجموعة الثالثة بالتصفيات، حيث تغلب على هولندا 3-2 بأمستردام في مارس الماضي، ثم فاز على بيلاروسيا 2-0 وإستونيا 8-0 في ماينتز.

ويتصدر منتخب آيرلندا الشمالية المجموعة برصيد 12 نقطة حصدها بالفوز في جميع المباريات الأربع التي خاضها، يليه المنتخب الألماني برصيد 9 نقاط والمنتخب الهولندي برصيد ثلاث نقاط حصدها من مباراتين.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى النهائيات التي تقام في 12 دولة أوروبية بين 12 يونيو و12 يوليو 2020.