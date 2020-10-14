لوف يعترف بأخطائه أمام سويسرا

اعترف يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، بالأخطاء العديدة التي ارتكبها فريقه خلال مواجهة سويسرا، أمس الثلاثاء، في رابع جولات دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بالتعادل (3-3).

وأبرزت شبكة «سكاي سبورت ألمانيا» تصريحات المدير الفني عقب المباراة، حيث قال: «كانت مواجهة محتدمة بطريقة لا تصدق، فكلا الفريقين جازفا هجومياً، لكن مع ارتكاب الكثير من الأخطاء».

واعترف لوف بالبداية السيئة لألمانيا في المباراة، رغم إشادته بالروح العالية للاعبيه، وهو الأمر الإيجابي وسط عدد هائل من الأخطاء.

وأضاف: «خاطرنا كثيراً، والأخطاء التي ارتكبناها يجب أن نجد حلاً لها، لكن من الجيد أننا نجحنا في العودة، وهذا ما أراده الفريق بوضوح».

رغم ذلك، أكد لوف أن الأخطاء ما هي إلا جزء من عملية تطوير الفريق، مضيفاً: «يمكنك العودة أقوى من تلك الانتكاسات».