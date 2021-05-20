لوف يعلن قائمة ألمانيا لبطولة يورو 2020

أعلن يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، القائمة التي ستخوض نهائيات يورو 2020.

واستدعى لوف توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، لقائمة المانشافت لأول مرة منذ 2018، بالإضافة إلى ماتس هوميلز، قلب دفاع بوروسيا دورتموند.

ويغيب مارك أندريه تير شتيغين، حارس برشلونة، عن البطولة لإجراء عملية جراحية، كما قرر ماركو رويس، نجم دورتموند، الغياب استعداداً للموسم القادم.

وجاءت قائمة ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو (آرسنال) – مانويل نوير (بايرن ميونيخ) – كيفين تراب (آينتراخت فرانكفورت).

الدفاع: ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ) – روبن غوسنيس (أتالانتا) – كريستان غونتر (فرايبورغ) – مارسيل هالستينبيرغ (لايبتزيغ) – ماتس هوميلز (بوروسيا دورتموند) – لوكاس كلوسترمان (لايبتزيغ) – روبن كوخ (ليدز يونايتد) – أنتونيو روديغر (تشيلسي) – نيكلاس سولي (بايرن ميونيخ).

خط الوسط: إيمري تشان (بوروسيا دورتموند) – ليون غوريتسكا (بايرن ميونيخ) – إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) – كاي هافيرتز (تشيلسي) – يوناس هوفمان (بوروسيا مونشنغلادباخ) – جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) – توني كروس (ريال مدريد)- فلوريان نويهاوس (بوروسيا مونشنغلادباخ).

الهجوم: سيرج غنابري (بايرن ميونيخ)- توماس مولر (بايرن ميونيخ) – جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) – ليروي ساني (بايرن ميونيخ) – كيفين فولاند (موناكو) – تيمو فيرنر (تشيلسي)،

ويشارك منتخب ألمانيا ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات فرنسا والبرتغال والمجر.