لوكاكو: أصبحت مثل ليفاندوفسكي وبنزيمة وكين

علق روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا وإنتر ميلان، على مقارنته بأفضل المهاجمين في الكرة العالمية.

وعما إذا كان وجود كريستيانو رونالدو في إيطاليا قد حفزه، قال البلجيكي، خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة بلاده المرتقبة أمام البرتغال في دور الـ 16 من بطولة يورو 2020: «الفوز بلقب الدوري الإيطالي أمر استثنائي في موسم رائع، لكني لا أعتقد أن وجود رونالدو حفزني.

«تطورت كثيراً، وأحاول دائماً تقديم المزيد، يتحدث الجميع عن مستواي، أعتقد أني انتقلت إلى مستوى آخر في مسيرتي، وأنا الآن أحاول اتخاذ خطوة أخرى، واستهدف الفوز باليورو مع بلجيكا.

لوكاكو يرى أنه وصل لنفس مستوى كبار مهاجمي أوروبا

«عندما يتحدث الناس عن روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيمة، أو هاري كين، فإنهم يقولون أنهم من الطراز العالمي، لكن عندما يتعلق الأمر بي، يقولون أني أقدم مستويات جيدة».

وواصل: «حفزني هذا الأمر للعمل بجدية أكبر، وأن أصبح أقوى، الآن أعتقد أني جزء من قائمة اللاعبين العالميين».