لوكاكو: رحيلي عن إنتر كان فقط من أجل تشيلسي

أصر الهداف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو أن رحيله الفريق الوحيد الذي كان سيغادر إنتر ميلان من أجله هو تشيلسي.

وغادر المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً صفوف النيراتزوري وترك جماهير الفريق في حالة استياء شديد بعدما وصفه كثيرون منهم بالخائن.

ماذا قال لوكاكو ؟

وقال اللاعب لشبكة "إتش إل إن": "كنت سأرحل عن إنتر صوب تشيلسي فقط، الأطفال يحبون ريال مدريد وبرشلونة، أما بالنسبة لتشيلسي فالجميع يعلمون ما يعنيه النادي بالنسبة لي."

وقبل عودته إلى لندن مقابل 98 مليون جنيه، قضى البلجيكي ثلاثة مواسم مع البلوز ما بين عامي 2011 و 2014 لم تكن ناجحة ليقضيها معاراً مع ويست بروميتش آلبيون وإيفرتون.