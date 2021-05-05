لوكاكو: سأقاتل حتى الموت من أجل كونتي

أشاد روميلو لوكاكو مهاجم ونجم إنتر ميلان بمدربه أنتونيو كونتي، مشيراً إلى أنه سيحارب حتى الموت من أجله.

وقاد المدرب فريق إنتر للتتويج رسمياً بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 11 عاماً، قبل خمس مراحل على انتهاء المسابقة.

وتألق البلجيكي هذا الموسم مع النيراتزوري، حيث سجل 21 هدفاً في 33 مباراة بالدوري الإيطالي حتى الآن.

وكسر إنتر ميلان هيمنة وسيطرة يوفنتوس على اللقب المحلي منذ عام 2012، وحتى موسم 2019-2020.

وقال لوكاكو: “سأقاتل حتى الموت من أجل أنتونيو كونتي، لم أستطع الانضمام إليه في تشيلسي، لكني كنت أقول دائماً أني سألعب تحت إشرافه في اليوم الذي غادرت فيه مانشستر يونايتد.

“أخبرني كونتي بشكل مباشر للغاية، إذا لم تعمل في التدريب فلن تشارك، من الضروري أن تعرف كيف تلعب بالكرة وظهرك للمرمى.

“من المهم أن تقابل أشخاصاً يقولون لك الحقيقة لمساعدتك على التحسن”.