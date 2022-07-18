لوكاكو: أخطأت بالرجوع إلى تشيلسي

اعترف النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو أن رحيله عن إنتر ميلان صوب تشيلسي صيف العام الماضي كان خاطئاً.

وتعاقد النادي اللندني مع المهاجم العملاق مقابل حوالي 100 مليون يورو العام الماضي بعدما رحل عن صفوفه في المرة الأولى صوب إيفرتون عام 2014.

وكانت عودة البلجيكي إلى ملعب ستامفورد بريدج مخيبة للآمال بمعنى الكلمة، إذ تخللها مشاكل مع المشجعين والمدير الفني الألماني توماس توخيل.

وسعى لوكاكو جاهداً للعودة إلى إنتر ميلان الذي تألق في صفوفه لموسمين ما بين 2019-2021.

وتكللت مساعي صاحب الـ 29 عاماً بالنجاح مؤخراً ليعود للنيراتزوري على سبيل الإعارة.

وقال المهاجم خلال تقديم قميص الفريق الجديد: "غادرت، وكان ذلك أمراً خاطئاً.

"الآن أنا سعيد بارتداء هذا القميص، أدركت الموسم الماضي حين كنت في إنجلترا قيمة إنتر حول العالم.

"شهرة النادي في تصاعد مستمر، وميلانو مدينة عظيمة احتفظت بشقتي فيها حين غادرت للندن."