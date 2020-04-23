لوكاكو: لاعبو إنتر عانوا من أعراض كورونا

كشف روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان عن معاناة أغلب زملائه في الفريق من أعراض فيروس كورونا المستجد بعد إجازة عيد الميلاد.

وأوضح في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام": «جميع اللاعبين عانوا من السعال والحمى»، وأشار إلى أن زميله المدافع ميلان شكرينيار كاد يغيب عن الوعي خلال المباراة أمام كالياري في 26 يناير الماضي.

وقال: «حصلنا على راحة أسبوع في ديسمبر وبعد عودتنا أقسم أن 23 من أصل 25 لاعباً عانوا من التعب، ليست مزحة، لعبنا أمام كالياري وفي آخر 25 دقيقة اضطر شكرينيار لمغادرة الملعب ولم يتمكن من استكمال المباراة وكاد يغيب عن الوعي.

«بعد المباراة كان هناك عشاء مخطط له مع بعض الضيوف، لكني شكرتهم وذهبت إلى الفراش مباشرة... في تلك الأيام لم نقم أبداً بإجراء اختبارات فيروس كورونا، لذلك لم نكن نعرف أبداً».

ووصف المهاجم البلجيكي الترابط بين لاعبي إنتر، قائلاً: «لدينا 7 لاعبين يعيشون جميعاً في نفس الشارع، الفارق مع إنجلترا هائل، حيث نخرج لتناول العشاء مرة كل 4 أشهر تقريباً في إنجلترا، بينما هنا في إيطاليا نخرج كل 4 أسابيع».

وكشف لوكاكو، عن الفريق الذي يحلم بالاعتزال فيه، فقال: «ألعب كرة القدم كمحترف منذ كان عمري 16 عاماً، وأريد أن أستمر حتى 36 عاماً».

وأضاف صاحب الـ 26 عاماً: «أحلم بالاعتزال في آندرلخت، وبالتالي سأغلق مسيرتي وسأكون محترفاً لمدة 20 عاماً، ثم أود السفر وترك كل شيء»، وأتم: «لن أكون معلقاً تلفزيونياً أبداً، الآن أحصل على دورات تدريبية، ربما أصبح مدرباً».

وكان لوكاكو قد تدرج في الفئات السنية لآندرلخت، بعدما انتقل إليه قادماً من ليرس، في 2006، بينما وقع أول عقد احترافي مع النادي البلجيكي العريق، عام 2009، ولعب للعديد من الأندية بعد ذلك، مثل تشيلسي، وويست بروميتش، وإيفرتون، ومانشستر يونايتد، وأخيرا إنتر ميلان.