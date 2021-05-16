لوكاكو: لاعبو إنتر "مجانين"!!

شدد النجم روميلو لوكاكو مهاجم وهداف إنتر ميلان على أن نجاح فريقه يُنسب في المقام الأول إلى استعداد لاعبيه للذهاب إلى الحرب من أجل القتال، ووصف نفسه وزملاءه بأنهم «مجانين في عقولهم».

ونجح النيراتزوري في أن يضع نهاية لهيمنة يوفنتوس تورينو على بطولة الدوري الإيطالي، بفضل التألق هذا الموسم والفوز بالبطولة بقيادة مدير فني كفء هو أنتونيو كونتي، قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

وقال لوكاكو في حديث لشبكة «دازن»: "كل فريق يحتاج إلى مقاتلين للذهاب إلى الحرب، أنا ونيكولا باريلا ولاوتارو مارتينيز ومارسيلو بروزفيتش، مجانين ولكننا نعطي الفريق الطاقة والدفعة المعنوية اللازمة لتحقيق الانتصارات".

وعلق قائلاً: "أثبتنا هذا الموسم أننا الأقوى. وعن التوقيت الذي شعر فيه بأن فريقه سيفوز بالدوري، قال لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد السابق: بعد الفوز على أتالانتا قلت لنفسي: حسناً، لقد أصبحنا جاهزين لانتزاع اللقب".

وعن علاقته بزميله في خط الهجوم لاوتارو ومدى تفاهمهما معاً، ودورهما في تغيير شكل الفريق، قال لوكاكو: "عندما رأيت لاوتارو أول مرة كان معه والده، فقلت له: خلال عامين سنفوز سوياً بالدوري وربما ببطولات أخرى، وها نحن قد فزنا بالدوري، وسنسعى الموسم القادم للفوز بدوري الأبطال".

وعلق لوكاكو قائلاً: "كلمة أنانية ملغية من قاموسي، فإذا تأكدت أن لاوتارو في وضع أفضل مني للتسجيل، فإني أمرر إليه الكرة فوراً".

واختتم حديثه بقوله: "إن مشروع كونتي طموح للغاية ويستهدف البقاء على القمة والعودة بقوة إلى الساحة الأوروبية، وربما سمح لنا ذلك بتحقيق الفوز فعلاً بدوري الأبطال".