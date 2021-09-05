لوكاكو: لا أستطيع مقارنة نفسي بـ رونالدو

أصر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي أنه لا تجوز مقارنته بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو العائد إلى مانشستر يونايتد.

ورفض لاعب إنتر ميلان السابق الدخول في نقاش حول وجود ندية بينه وبين الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات.

وقال لوكاكو: "لن أقارن نفسي يوماً برونالدو، إنه واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في التاريخ، أنا سعيد بأني حصلت على فرصة اللعب ضده، عودته تفيد الدوري الإنجليزي."

وتعاقد تشيلسي مع النجم البلجيكي مقابل 115 مليون يورو بعد مساهمته الكبيرة في فوز إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي.

ويخوض لوكاكو اليوم مباراته المئوية مع بلاده أمام جمهورية التشيك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

أما رونالدو، فانفرد بدوره في صدارة هدافي منتخبات العالم بعد هدفيه الحاسمين لمنتخب البرتغال في شباك نظيره الآيرلندي.

وأصبح في رصيد مهاجم يوفنتوس السابق 111 هدفاً دولياً بفارق هدفين عن الإيراني المعتزل علي دائي.