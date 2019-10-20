لوكاكو ولاوتارو يقودان إنتر للفوز على ساسولو 4-3

حقق إنتر ميلان فوزاً هاماً على مستضيفه ساسولو بأربعة أهداف لثلاثة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ماباي، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.

شهدت المواجهة تألق ثنائي خط هجوم إنتر، لاوتارو مارتينيز الذي سجل الهدفين الأول في الدقيقة 2، والرابع في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، وروميلو لوكاكو الذي أحرز الهدفين الثاني في الدقيقة 38، والثالث في الدقيقة 45.

فيما أحرز أهداف الخاسر دومينيكو بيراردي (16)، وفيليب يوريتشيتش (74)، وجيرمي بوجا (81).

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنتر للنقطة 21 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.

اضغط هنا لمشاهدة الأهداف